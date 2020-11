L’Amministrazione Comunale di Taggia ha deciso di mettere in campo una serie di misure a sostegno delle famiglie e delle aziende locali visto questo momento estremamente difficile dal punto di vista sociale, sanitario e economico.

Per tale ragione, in occasione delle Festività Natalizie, si intende garantire ai nuclei maggiormente in difficoltà l’erogazione di un buono spesa per favorire l’acquisto di generi vari presso gli esercizi commerciali di Taggia per garantire così un aiuto importante anche all’economia locale.

Durante la giunta comunale tenutasi ieri giovedì 26 novembre 2020, è stato approvato quello che abbiamo denominato “Progetto Natale Solidale2020”, nello specifico:

l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di esercizi commerciali locali che si renderanno disponibili all’iniziativa finalizzata all’acquisto di generi di prima necessità.

 La modulistica rivolta agli esercenti dei settori interessati operanti nel territorio comunale che decideranno di aderire all’iniziativa, è reperibile all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Taggia al seguente link: https://taggia.it/attachments/article/1562/Avviso%20esplorativo%20(2).pdf;

https://taggia.it/attachments/article/1562/Domanda%20manifestazione.pdf;

https://taggia.it/attachments/article/1562/Elenco%20beni%20di%20prima%20necessit%C3%A0.pdf;

https://taggia.it/attachments/article/1562/Modulo%20Istanza.pdf;



 I cittadini potranno avere ulteriori informazioni e presentare istanza reperendo la modulistica al seguente link: https://taggia.it/attachments/article/1562/Modulo%20Istanza.pdf; IMPORTANTE: i termini per la presentazione delle istanze sono i seguenti:

dal 30.11.2020 al 05.12.2020 per adesioni esercenti (PEC o mail a info@comune.taggia.im.it);

dal 30.11.2020 al 10.12.2020 per istanza cittadini (mail a info@comune.taggia.im.it oppure consegna cartacea allo sportello/cassettina esterna all’ingresso del Comune).