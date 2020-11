Un ricco palinsesto di contenuti originali, visibili gratuitamente sul sito di Piemonte dal Vivo: dal 27 novembre nasce onLive la sfida digitale accolta dalla Fondazione, per provare ad abbattere il confine fra onsite e online, superando il distanziamento imposto dallo schermo del computer e per continuare a programmare in questo periodo difficile. Un palinsesto digitale pensato dallo staff della Fondazione, insieme agli artisti, con contenuti originali, proposte multidisciplinari, progetti speciali, fruibili a casa propria in prima visione e on demand, attento ai bisogni della comunità di spettatori. Un palinsesto che presenta i propri contenuti articolati in forma di serie, ciascuna composta da episodi di circa 20/30 minuti per una narrazione multidisciplinare, con appuntamenti settimanali dal 27 novembre al 17 febbraio 2021 (tutti i video restano poi visibili in archivio) sul sito di Piemonte dal Vivo.Una preziosa selezione della produzione artistica dell’area del Nord Ovestsi ritrova onLive, per un progetto che vuole superare l’emergenza del momento e diventare un elemento complementare all’attività di Piemonte dal Vivo.

Completa il palinsesto onLive, a partire da martedì 1° dicembre, il progetto speciale Segnale d’allarme – Smart Watching di e con Elio Germano e la regia di Omar Rashid che grazie a Piemonte dal Vivo arriva in regione per consentire la visione a 360° dello spettacolo in realtà virtuale direttamente a casa degli spettatori, attraverso occhiali immersivi e cuffie. Il progetto prevede la consegna dei visori in un primo momento al pubblico torinese per poi diffondersi nei giorni e nelle settimane successive ad altri comuni del Piemonte. Sarà infatti possibile ritirare presso le librerie locali gli speciali visori nei comuni di: Cirié (21-22 dicembre), Casale Monferrato (28-30 dicembre) Valenza (7-9 gennaio), Pinerolo (12-15 gennaio), Venaria (18-21 gennaio), Vercelli (22-23 gennaio), Asti (26-29 gennaio), Savigliano (1-2 febbraio), Alessandria (1-3 febbraio), Novara (6-7 febbraio), Cuneo (9-11 febbraio), Ivrea (14-18 febbraio).