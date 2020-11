Ricerca per:

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Alessandria hanno deferito in stato di libertà per resistenza e violenza a incaricato di pubblico servizio, rapina impropria e percosse un ecuadoregno 23enne, con pregiudizi di polizia, che aveva aggredito una guardia giurata addetta alla vigilanza del locale SERT e, dopo averla percossa, le sottraeva il berretto della divisa prima di fuggire.

Drogato da in escandescenze al Sert di Alessandria