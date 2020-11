Ricerca per:

Ad Alluvioni Cambiò , invece, i Carabinieri di Sale, in seguito alla querela sporta dal proprietario, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Alessandria, un uomo di 59 anni che, nel periodo compreso fra febbraio e ottobre di quest’anno, asportava circa 800 piante di varie specie (robinie, noci, pioppi, frassini e olmi), facenti parte del piano di sviluppo rurale dei boschi, da un terreno agricolo di proprietà del denunciante.

Quanto sopra in violazione della misura emessa dal Tribunale di Foggia il 18 agosto 2019, sprovvisto di patente di guida poiché revocata.

A Castelnuovo Scrivia i Carabinieri di Pontecurone hanno deferito in stato di libertà per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e guida con patente revocata un 58enne pluripregiudicato che, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, con obbligo di dimora, veniva sorpreso alla guida di un’autovettura.