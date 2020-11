Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

I volontari coinvolti nel servizio saranno muniti di tutti i dispositivi di sicurezza igienico sanitari prescritti dalle norme in vigore per contrastare il Covid-19.

Per le prenotazioni è possibile rivolgersi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 al numero 0131 8852 o via mail all’indirizzo protocollo@comune.pontecurone.al.it

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il locale Gruppo di Protezione Civile, ha riattivato il SERVIZIO di ASSISTENZA a DOMICILIO della POPOLAZIONE .

L’evoluzione della curva epidemiologica ha reso necessario l’introduzione di nuove misure per la gestione dell’emergenza da Covid-19 contenute nel D.P.C.M. dello scorso 3 Novembre 2020 in vigore dal 6 Novembre.

A Pontecurone riattivato il Servizio gratuito a domicilio per farmaci e spesa