Per il Movimento 5 Stelle sez. G.Lafontaine di Tortona e’ un triste risveglio.

E’ venuto a mancare Giuseppe Silipo, uno dei suoi fondatori, un valido attivista sempre in prima linea.

Giuseppe, Frank come gli amici lo chiamavano, incarnava tutti I principi ispiratori del Movimento: era un uomo onesto, altruista, generoso,trasparente, dedito alla “sua creatura” affinche’ non si perdesse o disperdesse i valori sui quali si fonda.

La sua grande sensibilita’ umana e il senso civico che lo contraddistinguevano lo hanno portato ad affrontare numerose battaglie politiche, conseguendo ottimi risultati.

Purtroppo, la sua fragilita’ fisica non ha retto contro il Covid ed anche lui e’ stato portato via da questa terribile pandemia.

Ciao Frank, ti sei allontanato da noi solo fisicamente, ma rimarrai per sempre nei nostri cuori e nelle nostre anime.

Insieme a Davide continua a guidare la tua, la vostra, creatura, ovunque siate.

Movimento 5 Stelle sez. G. Lafontaine di Tortona