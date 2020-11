La strada dove un tempo transitava il tram destinato a congiungere il Centro città con il rione Orti, l’attuale via Mazzini, tanto per intenderci, il cui tratto è frontale al giardino dell’ex ospedale psichiatrico – scorre lenta in prossimità del fabbricato, interessato al nostro personaggio.

E’ compiuto l’anno 1910 quando Umberto Manuelli, collezionista di oggetti importanti, ritiene giunto il momento per lanciare le proposte di antiquariato, di cui è un appassionato cultore, alla popolazione alessandrina. La sua abitazione, sempre la stessa da oltre un secolo, a poco, a poco, si ambienta ad accogliere gli oggetti più disparati purché abbiano, per così dire, un qualcosa d’antico o, meglio, di raffinato. L’attività apprezzatissima in città, è stata raccolta dalla figlia Teresa, al momento del matrimonio, nel raffinato scambio commerciale, si è inserito il marito, Francesco Cairo. Questo l’anno 1935 quando si suggella, con l’esperto antiquario, la collaborazione dei giovani sposi. L’esercizio si orienta con impulso verso nuove idee, si affacciano fresche menti, proiettate verso obiettivi futuri, necessari, nel difendere il delicato settore dell’antiquariato. Gli anni scorrono veloci, le moderne esigenze conducono a rivedere la configurazione gestionale della struttura, individuando nuovi responsabili. Gianfranco, laureatosi nel frattempo, si inserisce ottimamente nella titolarità dell’esercizio, portando con se la moglie, Clara Guerrina.

I tre decenni successivi segnano un altro momento di riflessione gestionale, chiamando, al vertice, del delicato commercio, la giovane figlia, Maria Teresa. L’innovazione più eclatante è stata quella di aprire alcune vetrine, nella conosciuta casa di famiglia, per esporre i migliori oggetti, dal sapore antico: un’eccellenza donata alla città. Gli alessandrini, hanno scoperto un luogo suggestivo, dove acquistare gli oggetti di sicuro valore per le loro abitazioni, gli orientamenti commerciali sono spronati dal fermo desiderio di lanciare importanti innovazioni, verso uno scambio dal carattere incisivo, contrassegnato da un avvenire spiccato, con il supporto di una selezionata clientela, sempre più competente, quindi più esigente. Francesco Cairo ha acquisito, nel campo delle antichità, un’esperienza notevole, la correttezza commerciale, la serietà professionale, hanno elevato la famiglia Cairo a validi esperti; come tali, inclusi nell’elenco dei Periti del Tribunale.

Franco Montaldo