Di cosa si tratta

Coloro i quali desiderano essere iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale istituito presso la cancelleria della Corte di Appello, in possesso di un qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado, dovranno presentare domanda al Sindaco del Comune di Tortona entro il 31 ottobre 2020.

Requisiti

Essere elettore nel Comune e non aver superato il 70° anno di età, essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di 2° grado, non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 38 del T.U. 361/57 e 23 del T.U. 570/1960 ovvero:

a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

b) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

d) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Documentazione

Domanda di iscrizione all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale.

Dove e a chi rivolgersi

Settore Affari Generali e Avvocatura

Ufficio Elettorale

Palazzo Municipale – c.so Alessandria, 62 – Piano terra

Fracchia Alfredo

tel. 0131.864.205 | elettorale@comune.tortona.al.it