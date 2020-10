Al via in questi giorni i nuovi lavori di riasfaltatura delle vie cittadine: 184 mila euro per il rifacimento completo del manto di sei strade e che concluderanno gli interventi del 2020, in attesa di ripartire già la prossima primavera.

«Prima dell’inverno siamo ancora riusciti a far partire questo importante lotto di riasfaltature – ha spiegato il vicesindaco Emanuele Capra –, proseguendo così nell’ambizioso piano di risistemazione delle strade cittadine che da troppi anni erano state dimenticate. Un impegno economico importante, ma che siamo convinti sia un investimento per la città e non solo: anche la manutenzione delle strade, infatti, è un biglietto da visita importante per un territorio che vuole essere protagonista».

Queste le strade interessate dai lavori di riasfaltatura:

– Corso Trento

– Via Trieste

– Tratto Corso Indipendenza da Via Parodi a Piazzale Pia (lato sud)

– Strada Cavalcavia

– Tratto terminale di Via Lanza (da Via dei Grani a Piazza XXV Aprile)

– Rotatoria Cimitero Cattolico Urbano

«Come promesso – ha voluto ricordare il sindaco Federico Riboldi – proseguiamo senza sosta nella manutenzione della nostra Città. Proprio in questi giorni, infatti, abbiamo già approvato un ulteriore lotto da 300 mila euro di riasfaltature, in modo da essere pronti a partire, la prossima primavera, con i nuovi lavori».