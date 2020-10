Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Per info: tel 014376246 – email biblioteca.librialvolo@comune.noviligure.al.it

Si ricorda, inoltre, che continua ad essere attivo il servizio LIBRI-AL-VOLO che consente di prenotare telefonicamente, via mail o tramite la pagina FB della Biblioteca i libri desiderati e ritirarli direttamente senza code e attese.

Al momento non è ancora disponibile la consultazione e la lettura delle riviste e quotidiani e l’accesso alle postazioni internet.

Saranno attivi i consueti servizi di prestito e consentito, rispettando le ormai note norme igieniche, l’accesso agli scaffali. Nei corridoi sono stati predisposti tavoli singoli per lo studio in sede.

Dopo la parentesi estiva dove si era ovviato alla difficile situazione sanitaria portando il servizio nel chiostro, ora le sale della Biblioteca tornano, in parte, a servizio dell’utenza.