I Carabinieri di Cassano Spinola hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 48enne domiciliato in Arquata Scrivia, disoccupato e con pregiudizi di polizia.

L’uomo, a seguito di intervento effettuato nottetempo presso il suo domicilio per una lite in famiglia, è stato trovato in possesso di quattro piante di marijuana, di cui tre in vasi e una in essiccazione, poste sotto sequestro.