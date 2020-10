I Carabinieri di Bassignana hanno denunciato in stato di libertà per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere un 38enne di Montecastello, trovato in possesso di nove piante invasate di cannabis indica, dell’altezza di circa un metro, presso la sua abitazione. Nel corso della perquisizione, i Carabinieri rivenivano inoltre all’interno della sua autovettura un manganello retrattile di circa 70 centimetri di lunghezza. La sostanza stupefacente e il manganello venivano posti sotto sequestro.