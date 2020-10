Parte da oggi la campagna antinfluenzale di Regione Liguria in collaborazione con Alisa. Oltre 2 milioni di euro che permettono la vaccinazione gratuita anche alle persone tra i 60 e 64 anni e ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Rimane inoltre gratuito il vaccino per gli ultra 65enni e per le categorie e i soggetti a rischio. Per prenotare il servizio bisogna contattare il proprio medico oppure chiamare il numero verde del Cup Liguria, per tutte le informazioni dettagliate è possibile consultare la sezione online dedicata

Chi può vaccinarsi gratuitamente:

chi ha più di 60 anni

i bambini fra i 6 mesi e i 6 anni

i soggetti a rischio di tutte le età

i donatori di sangue

Dove è possibile vaccinarsi:

dal proprio medico o pediatra di famiglia

negli ambulatori dedicati delle Asl

nelle associazioni di appartenenza o nei centri trasfusionali (solo per i donatori di sangue)

Come si prenota la vaccinazione:

contattando il proprio medico

chiamando il numero verde regionale Cup Liguria 800 098 543 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18)

(dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18) solo per Asl 5 , chiamando il call center aziendale 0187 533 920 operativo dal 7 ottobre (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 e il sabato dalle 9 alle 12.30)

, chiamando il call center aziendale 0187 533 920 operativo dal 7 ottobre (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 e il sabato dalle 9 alle 12.30) in farmacia

Possono prenotare la vaccinazione tramite numero verde regionale o in farmacia solo coloro che rientrano nelle fasce di età e nelle categorie per cui è prevista la vaccinazione gratuita e che non abbiano effettuato la prenotazione presso il proprio medico.

Informazioni sulla vaccinazione antinfluenzale

Cos’è l’influenza e quali sono i suoi sintomi

È una malattia provocata da virus (virus influenzali) che infettano le vie aeree (naso, gola, polmoni).

Sintomi generali: febbre, spossatezza, mal di testa, dolori muscolari

Sintomi respiratori: tosse, mal di gola, respiro affannoso

Sintomi gastro-intestinali: nausea, vomito e diarrea (specie nei bambini)

Quanto è diffusa e quali complicazioni può dare

In molti casi i sintomi si risolvono spontaneamente entro 7-10 giorni, ma alcuni gruppi di persone sono a maggior rischio di complicanze come:

polmoniti virali o batteriche secondarie

disidratazione

sinusiti e otiti (queste soprattutto nei bambini)

peggioramento di malattie preesistenti (diabete, malattie immunitarie, cardiovascolari, respiratorie croniche, ecc.)

Come si trasmette

I virus influenzali si trasmettono per via aerea attraverso le goccioline di saliva e le secrezioni respiratorie, in maniera diretta (tosse, starnuti, colloqui a distanza ravvicinata) e indiretta (dispersione di goccioline e secrezioni su oggetti e superfici).

Come si può evitare l’influenza?

Si previene mettendo in pratica le azioni che bloccano la trasmissione dei virus (igiene respiratoria e lavaggio delle mani) e tramite la vaccinazione.

Chi dovrebbe vaccinarsi?

La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente a tutte le persone che sono a maggior rischio di avere complicazioni o a chi si prende cura di loro. Chiedi al tuo Medico per sapere se rientri in queste categorie!

Ci sono controindicazioni alla vaccinazione?

Il vaccino antinfluenzale non deve essere somministrato a un numero ristretto di persone con specifiche caratteristiche.

Chiedi consiglio al tuo Medico!

Quali sono gli effetti indesiderati della vaccinazione antinfluenzale e quanto sono frequenti?

Può dare reazioni comuni (1 caso o più ogni 100 dosi) locali (dolore, eritema o gonfiore nel sito di iniezione) o sistemiche (malessere generale, febbre e mialgie). Può inoltre causare reazioni poco comuni o rare (meno di 1 caso ogni 100 dosi) come trombocitopenia, nevralgie, parestesie, disordini neurologici e reazioni allergiche gravi. In Italia, su 9.9 milioni di vaccini venduti nella campagna antinfluenzale 2017/18, sono state segnalate 155 reazioni avverse (tasso di segnalazione 1.6 per 100.000 dosi; Fonte AIFA Rapporto Vaccini 2017). Di queste 39 sono state gravi, ma tra le gravi un solo caso (risolto) era riconducibile alla vaccinazione.

Quando e dove ci si può vaccinare?

Si raccomanda la vaccinazione poco prima dell’epidemia (autunno-inverno), cioè dal 5 ottobre al 31 dicembre, ma è possibile vaccinarsi anche oltre tale data. Lo si può fare presso il proprio medico di famiglia o gli ambulatori dell’Asl.

Comunicato stampa sulla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020-2021

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.alisa.liguria.it