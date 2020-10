Gestione Ambiente S.p.A. in questi giorni sta ricevendo un significativo flusso di mail e telefonate da parte degli utenti che hanno ricevuto le nuove bollette e che, giustamente, hanno domande e dubbi da sottoporci.

“Purtroppo, l’emergenza COVID – dicono in azienda – ci ha obbligato ad emettere contemporaneamente tutte le bollette del territorio da noi gestito, generando un notevole sovraccarico di lavoro per i nostri uffici. Ci scusiamo, quindi, con tutti gli utenti che hanno avuto difficoltà nel contattarci e che sono stati costretti a code e attese troppo lunghe. Augurandoci che tale situazione di eccezionalità non si ripeta in futuro, intendiamo comunque: 1. rassicurare gli utenti perché cercheremo di recuperare tutte le mail e le telefonate cui non siamo stati in grado di rispondere subito; 2. ricordare ai cittadini che: – gli SPORTELLI “Gestione Tari” di Tortona (Ex Strada Statale 35 dei Giovi, 42 – angolo via Don Goggi) e di Novi Ligure (sede Comunale – via Paolo Giacometti, 22 – piano terra) sono aperti al pubblico la mattina dalle 8.15 alle 13.00 dal lunedì al venerdì; – le LINEE TELEFONICHE “Gestione Tari” (Tortona – telefono 0131/872725; Novi Ligure – telefono 0143/341057), sono attive al pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì; – la mail di riferimento è: tariffa@gestioneambiente.net . 3. informare che stiamo riorganizzando i centralini per migliorare il servizio di risposta sia alle richieste sulle nostre attività che sulla tariffazione. Gestione Ambiente si sta impegnando al massimo per fornire un servizio di alto livello ai cittadini, le critiche e le osservazioni ricevute ci serviranno da stimolo costruttivo per migliorare.”