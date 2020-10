Chiede insistentemente da bere alcolici e quando il proprietario glielo nega, lo aggredisce e scoppia il caos, per fortuna sedato dal tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Tortona e, in particolare, di quelli della Sezione Radiomobile del NORM, che hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate nei confronti di un Agente di Polizia Giudiziaria nell’adempimento del servizio, un 23enne tortonese di origine marocchina, nullafacente.

I Carabinieri, secondo quanto accertato, sono intervenuti presso una gelateria in piazza Duomo a seguito di una segnalazione di persona molesta, accertando che il giovane, non ottenendo la consumazione alcolica richiesta, stava minacciando il titolare del locale, tentando di colpirlo.

Solo grazie al tempestivo intervento dei militari che si frapponevano fra le parti, l’aggressione non otteneva il risultato sperato. A quel punto, il 23enne minacciava e aggrediva i Carabinieri, colpendoli e buttando a terra uno di loro, per poi scappare per le vie limitrofe. Immediatamente raggiunto all’interno del vicino locale “L’angolo della bella calda”, il giovane, sempre secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri continuava a mantenere condotte minacciose e violente, prima di essere definitivamente bloccato dai militari che lo hanno arrestato e portato in caserma.

Il 23enne al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo davanti al Tribunale di Alessandria, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

