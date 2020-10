Ricerca per:

È stata inoltrata richiesta d’incontro al Prefetto, per discutere di tematiche che potrebbero avere effetti di tenuta sociale

CGIL CISL e UIL, unitamente alla categoria dei PENSIONATI, sono fortemente preoccupate per la scelta dell’ASL-AL del taglio progressivo dei SERVIZI territoriali, come avviene a Spinetta Marengo e al rione Cristo mentre contemporaneamente crescono le “case della salute” private.