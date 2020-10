Cosa facessero il pensionato di 97 anni anni e la sua badante per irritare marito e moglie, vicini di casa, questo non è dato di sapere, ma fatto sta che, secondo quando accertato dai Carabinieri di Cassano Spinola, la situazione andava avanti già da qualche tempo, visto che militari, al termine degli accertamenti, sono stati costretti a denunciare i due coniugi di 69 e 55 anni.

Secondo quanto accertato dai militari, infatti, marito e moglie si sarebbero resi responsabili del reato di atti persecutori in concorsi nei confronti, appunto, del vicino di casa di 97 anni e della sua badante, ponendo in essere per mesi, condotte vessatorie consistenti in continui insulti e minacce, che hanno ingenerato nell’anziano e nella badante uno stato d’ansia così profondo da rivolgersi ai Carabinieri che hanno avviato le indagini concluse con la denuncia alla procura della Repubblica di Alessandria dei due coniugi di Stazzano.