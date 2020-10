Ricerca per:

Non è la prima volta che il Supermercato Esselunga viene preso di mira dai ladro ma il servizio di vigilanza è impeccabile e chi ci ha provato è stato immancabilmente bloccato.

I due sono stati fermati in due distinte occasioni dal personale di vigilanza del supermercato “Esselunga” dopo avere oltrepassato le casse senza pagare merce rispettivamente per sessanta e dieci euro; merce che ovviamente è stata restituita al supermercato dai Carabinieri prontamente intervenuti.

Volevano rubare generi dal supermercato ma sono stati individuati prima dal personale di Vigilanza del supermercato Esselunga all’interno del quale stavano rubando, che li ha bloccati e poi dai Carabinieri della Compagnia di Tortona ed in particolar modo quelli dell’Aliquota Radiomobile di Tortona che li hanno denunciati per furto aggravato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.

Doppio furto all’Esselunga di Tortona e per 70 euro una coppia finisce nei guai