L’ennesima segnalazione sulla maleducazione di alcuni tortonesi arriva dalla segnalazione di un lettore che ieri mattina mentre passeggiava sul Parco del Castello di Tortona in prossimità della chiesa di Villa Charitas , in piazzale Oberdan non ha potuto fare a meno di notare (e immortalare) i “resti” di un pic-nic fatto da alcuni maleducati.

Non è la prima volta che accade e purtroppo, con ogni probabilità non sarà l’ultima, ma noi come giornale non possiamo far altro che censurare il cattivo comportamento di queste persone, menefreghiste del bene pubblico.