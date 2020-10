Il “fattaccio” si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato, quando una “banda” di ragazzini minorenni ha creato un vero e proprio parapiglia richiamando le attenzioni delle numerose persone che stavano passeggiando nel centro storico.

E’ accaduto nella centralissima piazza Malaspina di Tortona (nella foto in alto) quando si è scatenato un putiferio con alcuni ragazzini che hanno creato scompiglio nel motivi non definiti. Hanno iniziato a gridare e qualcuno ha chiamato i Carabinieri.

Non sappiamo esattamente cosa sia successo ma alcuni passanti hanno ripreso la scena col telefono cellullare e il video che è stato “postato” su alcuni Social dove è rimasto alcune ore per poi essere cancellato perchè evidentemente si riconoscevano gli autori e poteva ledere la privacy.

Nel video, tuttavia, si vedono chiaramente i ragazzi che gridano all’indirizzo dei Carabinieri che a parole cercano di indurli alla calma e si vedevano alcuni di loro che cercavano lanciare calci all’indirizzo dei Carabinieri che, però, hanno mantenuto la calma.

Non sappiamo come la vicenda si sia conclusa (probabilmente con il richiamo dei militari ad un comportamento più consono da parte ragazzini) ma quello che ci ha spinto a scrivere questo articolo, sono state le successivi dichiarazioni giunte da alcuni commercianti della zona che non sarebbe la prima volta che si verificano fatti analoghi nella zona anche senza l’arrivo dei Carabinieri con i “giovani bulli” che forse per apparire virili nei confronti delle ragazze spesso vanno fuori dal seminato e lo farebbero pubblicamente nella piazza e nelle vie adiacenti.

Sempre secondo le segnalazioni si tratterebbe di una vera e propria “banda” di ragazzotti che in alcuni casi, per via del loro comportamento poco consono, farebbe spaventare anche i clienti dei negozi che a quel punto preferiscono fare acquisti altrove.

Non sappiamo se e fino e quanto questo sia vero e se effettivamente la quiete pubblica sia stata in qualche modo disturbata, perché tutti siamo stati ragazzi e sappiamo quanto sia labile il confine tra eccessiva esuberanza e piccolo teppismo, però le scene viste sul video non facevano certo pensare a qualcosa di normale.

Come giornale che si occupa soprattutto della zona di Tortona di Tortona e del tortonese oltre a dare notizie su quello che accade in provincia di Alessandria e Imperia, abbiamo quindi deciso di segnalarlo, nella speranza che chi di dovere possa intervenire (e ci riferiamo soprattutto ai genitori) ma anche nella speranza che qualcuno dei giovani si renda conto che il confine tra il richiamo e una denuncia è molto sottile e una volta che la fedina penale si sporca sono guai seri perché questo potrebbe compromettere il proprio futuro, anche in caso di assunzioni nella Pubblica Amministrazione e non solo.