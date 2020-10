Si è conclusa a botte e nel peggiore dei modi, a Tortona, una lite fra vicini di casa che probabilmente si protraeva già da qualche tempo.

E’ successo in un condominio a breve distanza da piazza Milano, quella del mercato, e ha visto l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Tortona che sono giunti sul posto in seguito ad una segnalazione.

Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai militari, è accaduto che N.C. 62, anni tortonese, già noto alle forze dell’ordine, probabilmente al culmine della rabbia e armato di un bastone di ferro, si è presentato a casa del vicino, dando vita all’ennesima discussione, che stavolta, però, dalle parole è passata ai fatti con il 62enne che ha colpito il vicino e poi, sbollita la rabbia è rientrato nella propria abitazione.

Diversa direzione, invece per il vicino di casa bastonato, che è stato costretto a recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santi Antonio e Marggerita” di Tortona dove è stato prima soccorso e poi medicato e infine, giudicato guaribile con una prognosi di cinque giorni.

A quel punto, però è scattata la denuncia e quando i Carabinieri si sono recati a casa del 62enne per accertare l’episodio, l’uomo ha giustificato il suo gesto asserendo che il vicino di casa cantava sempre a voce troppo alta impedendo al figlio di addormentarsi in tutta tranquillità!

Non sappiamo quanti anni possa avere il figlio del 62enne, né a quale ora il vicino di casa si mettesse a cantare a squarciagola, ma la vicenda finirà in tribunale perché N.C. è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria per lesioni personali aggravate.