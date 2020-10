Coinvolgere il Prefetto nella sicurezza del parco del Castello? O cosa fare?

Ora che arriva la stagione invernale e il parco è meno frequentato forse è il caso di pensarci per evitare brutte sorprese. La proposta arriva di un nostro fedele lettore sempre molto attento ai problemi della città e sempre molto esigente perché desidera che Tortona sia un piccolo gioiello di sicurezza e di attrattive.

Di seguito la lettera:

Direttore buon giorno,

La giunta attuale ha, a mio parere, dato vita ad iniziative utili alla citta’, per la sua visibilita’ (ultimo il teatro Dellepiane), per riportare la gente nelle sue vie e per ridare alla citta’ ed ai suoi dintorni un ospedale che possa essere chiamato tale.

Molti, per quest’ultimo aspetto, non condividono che il settore privato subentri o condivida con il pubblico un settore come quello della Sanità ma in alternativa cosa potremmo avere?

Su altri aspetti pero’ la giunta, a mio parere, dovrebbe mostrasi piu’ intraprendente. Mi riferisco in particolare all’organizzazione della macchina comunale, uffici compresi. Non si tratta di cattiva volontà degli impiegati ma dalla necessita’ di pretendere dai dirigenti che ciò che loro dirigono funzioni.

Altro aspetto e’ quello della sicurezza in città: se sono stati avviati controlli piu’ stringenti nella zona della stazione ferroviaria e’ anche palese che le attivita’ si sono in parte spostate, e la cronaca attuale lo dimostra, in altre area meno controllate e piu’ discretamente frequentabili in qualunque ora del giorno e della notte.

Mi riferisco al parco del Castello e zone circostanti. Ma credo non sia una novita’ per i frequentatori abituali.

Io personalmente non ho mai incontrato nessuno che controlli l’area pedonale ed in particolare la parte meno frequentata; sara’ una pura coincidenza ma cosi’ e’. Detto questo debbo anche aggiungere che in due occasioni, nel 2019 e nel 2020 ho interessato il Comune per questo aspetto non secondario legato alla vita cittadina.

Io credo che l’importante sia creare un precedente ufficiale che testimoni la criticita’ dell’area per evitare che domani si dica non sapevamo, non siamo stati informati ecc.

Certo spostare l’attenzione del problema sul tavolo del sig. Prefetto forse sarebbe la cosa migliore.

Vedremo.

Lunedi 5 ottobre alle 14,15 dopo il voltone all’altezza del campetto da calcio, quindi sotto gli occhi di chi era presente, le presenze poco raccomandabili, due, e non attinenti al contesto erano palesi.

Certo non si puo’ pretendere che il controllo sia h24 per 7 gg ma quotidianamente ed in orari diversi ritengo sia necessario.

A meno che non si ritenga piu’ utile curare dopo.

Cordiali saluti.

Il Tortonese Fedele