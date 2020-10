Dal 21 ottobre nel centro storico di Tortona verrà aggiunto un contenitore da 240 litri dedicato alla raccolta della frazione umida/organica (come quello in foto). Sarà posizionato accanto a tutte le batterie stradali già esistenti, che comprendono i contenitori per secco non riciclabile (indifferenziato), carta e cartone, imballaggi in plastica e lattine, vetro.

Ad oggi nel centro storico non si effettua la raccolta dell’umido, che si conferisce insieme al secco non riciclabile (indifferenziato). Ma con il nuovo sistema di raccolta differenziata, al via già in alcune zone di Tortona, e a breve anche nel centro storico, sarà attivata sull’intera città anche la raccolta separata dell’umido. A tale proposito, si raccomanda di conferire l’umido solo in sacchetti compostabili oppure in modo sfuso, mai in sacchetti di plastica.

Con l’aggiunta anticipata del contenitore stradale dell’umido, si desidera abituare per tempo i cittadini a questa novità.

Saremo, inoltre, a disposizione dei cittadini per dare tutte le informazioni sulla nuova raccolta (che nel centro storico avrà modalità differenti) e per distribuire gratuitamente i contenitori dell’umido da tenere sotto il lavello della cucina.

Ci trovate con il nostro gazebo:

Sabato 17 ottobre