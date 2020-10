Un incidente stradale si è verificato questa mattina, venerdì 9 ottobre, sulla ex statale per Voghera a breve distanza dall’incrocio con la provinciale per Castelnuovo Scrivia.

E’ accaduto poco prima delle 11 quando tre automobili, per cause ancora in corso di accertamento ,si sono scontrate fra di loro. Secondo la prima sommaria ricostruzione si è trattato di un tamponamento.

I tre conducenti che si trovavano alla guida delle rispettive vetture sono rimasti praticamente illesi ma sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tortona che hanno messo in sicurezza una delle tre automobili e precisamente quella alimentata a gas gpl.

Traffico rallentato e qualche problema sulla ex statale fino a quando le vetture non sono state rimosse