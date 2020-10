Ricerca per:

La donna, secondo la ricostruzione effettuata dai militari, aveva sopportato per anni le reiterate violenze verbali e fisiche del marito, senza mai denunciare i fatti e senza ricorrere a cure mediche, fino alla decisione di avviare le pratiche per la separazione.

E’ l’ennesima goccia che fa traboccare il vaso e porta alla luce una vicenda di soprusi e angherie che si conclude con l’intervento dei Carabinieri di Castelnuovo Scrivia, che a seguito di una querela sporta da una donna del posto, hanno denunciato il marito di 68 anni, per maltrattamenti in famiglia e percosse.

Una vita passata a subire le angherie e le sfuriate del marito, spesso sfociate anche in schiaffi e sberle e quando dopo tanti anni di matrimonio, finalmente lei si decide a lasciarlo, lui perde le staffe per l’ennesima volta e la colpisce ripetutamente con una serie di pugni al volto e al corpo.

Donna di castelnuovo sopporta per anni le violenze del marito, ma quando lui la prende a pugni dice “Basta”