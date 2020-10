Nel tardo pomeriggio di ieri, personale della Sezione Investigativa del Commissariato P.S. di Sanremo, procedeva al controllo di due giovani appena usciti da un monolocale nei pressi del Casinò dal quale proveniva un forte odore di marijuana. Uno dei due, di circa vent’anni, veniva trovato in possesso di quasi 6 grammi di marijuana appena acquistata per uso personale proprio in quell’abitazione. Gli operatori identificavano quindi R.T., il “venditore” sanremese di anni venticinque, e procedevano a una perquisizione personale e locale. Il giovane veniva trovato in possesso di altri 5 grammi della medesima sostanza e della somma contante di euro 70 ritenuta provento dello spaccio; all’interno di un armadio venivano trovati ulteriori 207 grammi di marijuana, 35 grammi di hashish e materiale per il confezionamento oltre ad una piccola bilancia elettronica da cucina.

Il giovane veniva tratto in arresto per la violazione della normativa in materia di stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, in data odierna, ha convalidato l’arresto.