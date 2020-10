Ricerca per:

I successivi accertamenti consentivano ai Carabinieri di evidenziare che il giovane si era recato presso il locale pronto soccorso durante la mattinata, senza essere visitato, dove rimaneva fino al primo pomeriggio, allontanandosi e non rientrando presso il domicilio fino a tarda sera, omettendo di comunicare i propri spostamenti al 112.

I Carabinieri di Alessandria hanno deferito in stato di libertà un 20enne di origini nordafricane che, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si allontanava arbitrariamente dalla propria abitazione.