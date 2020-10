Apparentemente sembra una cosa di poco conto ma la discussione della tesi di laurea è un momento della vita di ogni studente universitario laureando che, come cittadino e come uomo, assume un’estrema importanza e rilevanza sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista personale.

Poiché la situazione emergenziale dovuta al diffondersi del contagio di COVID 19 sta costringendo molti Atenei italiani a scegliere di adottare o mantenere le modalità di discussione delle Tesi in maniera telematica, al fine del contenimento della diffusione del virus, Anna Sgheiz della Lega ha presentato una mozione firmata da tutti i consiglieri leghisti e approvata per altro all’unanimità dal Consiglio comunale anche coi voti della minoranza, in cui si chiedono al Presidente del Consiglio Comunale di Tortona, al Sindaco e all’Amministrazione comunale diverse cose.

“Abbiamo chiesto – dice Anna Sgheiz prima firmataria della mozione – di offrire la possibilità agli studenti laureandi residenti a Tortona di usufruire gratuitamente di uno spazio di competenza comunale per la discussione telematica, con collegamento agli Atenei, della tesi di laurea, a cui potrà assistere un numero limitato di familiari e amici, per un massimo di persone pari a quello previsto dai protocolli COVID-19 nonché di allestire, a titolo gratuito lo spazio di competenza comunale con le infrastrutture multimediali necessarie e già presenti al collegamento telematico. Inoltre – aggiunge la giovane tortonese – di garantire la presenza del servizio tecnico a supporto dello svolgimento dell’attività e di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni rischio derivante da problematiche tecniche che compromettano l’ottimale svolgimento della discussione di laurea, mediante la compilazione, da parte del richiedente, dell’apposita dichiarazione.”

“Sono molto soddisfatta che la mozione sia stata approvata all’unanimità – conclude Anna Sgheiz – perché è estremamente importante venire incontro alle esigenze di coloro che non possiedono un computer e/o una connessione ad Internet, consentendo loro di concludere il proprio percorso universitario in una sede degna della rilevanza dell’evento. Inoltre la discussione in casa in via telematica potrebbe creare assembramenti non rispettando le dovute linee guida al fine del controllo del contagio da Covid-19 (es. assembramenti di amici e parenti all’interno della propria abitazione).”