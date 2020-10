I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Alessandria, al termine degli accertamenti esperiti sulla scorta della denuncia sporta dal legale rappresentante dell’azienda AMAG Mobilità, hanno denunciato per danneggiamento una 43enne e un albanese 46enne, entrambi nullafacenti e con pregiudizi di polizia, individuati quali responsabili dei danneggiamenti delle casse automatiche del posteggio di piazza Libertà, gestito dalla citata società, avvenuti il 15 e il 21 settembre scorsi.

Sempre i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Alessandria hanno denunciato per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 37enne con pregiudizi di polizia che, controllato in una vita cittadina e sottoposto a perquisizione personale, veniva sorpreso in possesso di circa 20 grammi di marijuana. La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo permetteva di rinvenire ulteriori 100 grammi della stessa sostanza stupefacente.