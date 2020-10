Nei giorni scorsi, il Questore della Provincia di Alessandria, Michele Morelli (nella foto in alto) emetteva sette Misure di Prevenzione personali nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

Nello specifico, veniva adottata la misura dell’Avviso Orale verso quattro cittadini autori di varie condotte antigiuridiche, con particolare riferimento a reati contro il patrimonio e contro la persona (furto, rapina, maltrattamenti, violenze). Con la predetta misura, i destinatari sono esortati ad un rigoroso rispetto delle norme dell’ordinamento, in quanto la stessa consiste nella formale intimazione di astenersi dal compimento di ulteriori atti contrari alla legge e nell’avvertimento che, in caso contrario, potranno applicarsi misure più gravose, quali la Sorveglianza Speciale.

Nei confronti dell’autore di alcuni delitti contro il patrimonio, invece, è stata adottata la misura del Foglio di Via con divieto di ritorno nel Comune di Alessandria per un periodo di anni 2. Pertanto, lo stesso non potrà ritornare e nemmeno transitare in questo capoluogo per l’intero periodo summenzionato.

Infine, il Questore emetteva due misure dell’Ammonimento nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili di stalking e di violenza domestica. Con tale misura, i predetti venivano formalmente ammoniti oralmente ed invitati a tenere una condotta conforme alla legge.