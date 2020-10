Ricerca per:

IN COLLABORAZIONE CON https://tortonaindiefilmsession.com/

TIFS è una rassegna di cortometraggi e di lungometraggi indipendenti proposta dalle As­sociazioni SystemOut e ArtInMovimento. Si tratta di un’importante tappa che ha l’intento di preparare il nostro pubblico al prossimo Torino Underground Cinefest (www.tucfest.com). Tale rassegna ha lo scopo di divulgare il cinema indipendente, proveniente da tutto il mondo, sul nostro territorio. Un cinema spesso “invisibile” che desidera però mostrarsi in tutte le sue imperfezioni imposte dal low-budget. Siamo da sempre particolarmente sensibili al modello indie e, poco più di sette anni fa, abbiamo deciso di sposare questa missione.

Mercoledì 21 ottobre dalle ore 18,00 alle 23,30 al Cinema Megaplex Stardust Official Tortona Tortona Indie Film Session in collaborazione con il Circolo del Cinema di Tortona. Ingresso libero.