I nuovi casi di Covid-19 aumentano velocemente in tutta Italia ed era prevedibile che questo succedesse anche a Tortona dove in pochi giorni i casi dono quasi raddoppiati passando da 13 a 22.

“Dopo diverse settimane nelle quali la situazione dei contagi in città si era stabilizzata – dice il Sindaco Federico Chiodi – dobbiamo registrare un aumento negli ultimi giorni, per cui oggi, giovedì 15 ottobre, sono 22 le persone residenti in città che risultano positive, mentre 32 sono in quarantena. Inoltre, si deve registrare anche l’attivazione di due posti letto per ricoveri di pazienti positivi al Coronavirus nel nostro ospedale.”

“L’andamento dei contagi è in aumento, un po’ come sta accadendo in tutta Italia – conclude il Primo Cittadino – ma per il momento la situazione a Tortona appare ancora contenuta, soprattutto perché i contagi sono circoscritti all’ambito famigliare e della vita di comunità. A maggior ragione è importante avere la massima attenzione e rispettare con serietà le regole per limitare i contagi: indossare le mascherine, igienizzare o lavare spesso le mani, rispettare il più possibile il distanziamento”.