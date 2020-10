L’Amministrazione Comunale di Tortona intende far ricorso all’istituto della sponsorizzazione, mediante procedura di evidenza pubblica, per reperire risorse da destinare alle iniziative prospettate per l’anno 2020.

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la disponibilità alla sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici e privati.

La prestazione richiesta allo/agli sponsor è di natura economica.

Di seguito il pubblico avviso

Pubblico Avviso

per la ricerca di soggetti sponsorizzatori per “Natale a Tortona”

e sito web turistico istituzionale del Comune di Tortona

L’Amministrazione Comunale di Tortona (di seguito, per brevità, definita anche A.C.), visto il Regolamento

per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, adottato ai sensi della legge 449/1997, art. 43 e del D.Lgs.

267/2000, art. 119, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 in data 27/10/2005 esecutiva ai

sensi di legge, intende far ricorso all’istituto della sponsorizzazione, mediante procedura di evidenza pubblica,

per reperire risorse da destinare alle iniziative sotto specificate.

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la disponibilità

alla sponsorizzazione di attività e manifestazioni turistico-promozionali, da parte di soggetti pubblici e privati.

La prestazione richiesta allo sponsor è di natura economica il cui ammontare (oltre IVA di legge) dovrà

essere corrisposto all’A.C. di Tortona:

• a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Tortona c/o UBI BANCA – Sede

di Tortona, Piazza Duomo 13 (IBAN: IT 40 J 03111 48670 000000006527) entro e non oltre 10 giorni dal

riconoscimento della sponsorizzazione da parte dell’A.C.. A versamento avvenuto l’Ente provvederà

all’emissione di regolare fattura;

• o attraverso il pagamento diretto della fornitura di beni e/o servizi.

Le iniziative oggetto di sponsorizzazione sono di seguito elencate e descritte sinteticamente:

1) Sito web turistico istituzionale denominato ViviTortona

Il sito web di informazione turistica si propone come punto di riferimento per la promozione dell’intero

territorio tortonese e coinvolge tutti i soggetti interessati, sia pubblici, sia privati. L’obiettivo è quello di creare

un punto di riferimento aggiornato per i turisti e per la fruizione del tempo libero dei tortonesi. È dotato di

tutte le informazioni utili per eventuali soggiorni nella nostra zona e di dettagliate descrizioni storico

artistiche e paesaggistiche del nostro territorio. La presenza di un’agenda aggiornata degli eventi del

territorio ne fa uno strumento utile di frequente consultazione. È attivo dal giugno 2006 ed è fruibile al

pubblico all’indirizzo: www.vivitortona.it

2) Natale a Tortona

Progetto di illuminazione natalizia della città con addobbo delle principali vie e piazze del centro storico con

alberi di Natale e grandi strutture luminose (vedi allegato) nel periodo da dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

ed eventuali momenti di animazione e intrattenimento realizzabili ai sensi della normativa vigente in materia

sanitaria COVID-19.

L’Ente si riserva la facoltà, in caso di nuove iniziative/attività, ovvero di modifica di quelle sopra riportate,

anche sulla base della progressiva definizione degli aspetti organizzativi con l’approssimarsi dell’evento, di

procedere all’aggiornamento e ripubblicazione dell’allegato stesso sul sito del Comune di Tortona e con altri

mezzi idonei a garantirne la più ampia diffusione.

Possono presentare offerta, redatta secondo il modello ALLEGATO A) al presente avviso, i soggetti in

possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

L’A.C., a norma di regolamento, può rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora:

• ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;

• ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie

iniziative o all’immagine ed all’attività di altri soggetti.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

• pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale

pornografico o a sfondo sessuale;

• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Le offerte di sponsorizzazione possono essere di tipo MAIN SPONSOR, SPONSOR e SOSTENITORE come

definito nella tabella sotto riportata e relativa alle iniziative oggetto di sponsorizzazione:

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte di sponsorizzazione è fissato per il giorno 9 ottobre 2020, entro le ore 12.00.

Ulteriori dettagli al link https://www.comune.tortona.al.it/allegati/Avvisi/avviso_sponsorizzazioni/avviso_sponsorizzazione_2020.pdf