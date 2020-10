Covid o meno, la scuola cerca di continuare nella sua normalità e un bell’esempio arriva da quello che è successo stamattina, martedì 6 ottobre e che vedete nell’immagine in alto: un’esercitazione antincendio che ha visto insegnanti e bambini imparare il corretto modo di comportarsi in caso di emergenza.

E’ accaduto alla ex scuola elementare “Gianni Rodari” in viale Einaudi a Tortona quando a metà mattinata, al suono della campanella, improvvisamente tutti sono usciti in cortile in modo ordinato.

Una normale attività didattica direbbe qualcuno, che si svolgeva diverse volte e in tempi normali non faceva certamente notizia ma oggi con la situazione di emergenza che stiamo tutti vivendo a causa del Coronavirus, fa davvero piacere vedere che il mondo della scuola, non si ferma e, malgrado tutte le limitazioni imposte dalle norme anti-Covid si cerca di continuare la normale attività didattica e anche quella extra scolastica cercando di istyrmuire i bambini nel miglior modo possibile.

Un plauso a tutti.