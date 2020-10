Ricerca per:

Anche le palme della rotonda sulla SS1 Aurelia di San Bartolomeo al Mare sono illuminate di rosa per la campagna “Nastro Rosa LILT for Women” che ha l’obiettivo di tenere sempre alto il livello di attenzione sull’importanza della diagnosi precoce nella lotta al tumore della mammella. Ottobre è il mese della prevenzione e anche San Bartolomeo al Mare si aggiunge al filo della consapevolezza che attraversa e unisce il mondo intero, con piazze e monumenti colorati di rosa.