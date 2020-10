Nell’ottantesimo anniversario dalla fondazione dell’Azienda, la famiglia Graziano arricchisce il fondo conservato presso la Biblioteca Civica.

In tempi difficili, all’inizio della seconda Guerra mondiale, Amilcare Graziano ed il figlio Wilmer fondavano, il 12 ottobre 1940, l’azienda destinata a diventare, verso l’inizio degli anni Settanta, leader nel settore delle macchine a controllo numerico, anticipando di decenni la svolta informatica mondiale. Sono passati ottant’anni di complesse vicende storiche ed economiche, e la famiglia ha continuato a rimarcare la necessità della memoria e dello studio fin dal convegno organizzato nel 2013 insieme all’Amministrazione comunale e alla Società Storica cittadina.

In quegli anni fu inoltre costituito presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” un fondo di testi e documenti dedicato alla figura di Wilmer Graziano (1923-1977), imprenditore e filantropo, per quattro anni vice presidente di Confindustria. A questa collezione che contiene prevalentemente titoli sulla storia politico-economica italiana ed europea, insieme a documenti gestionali dell’azienda, sono stati donati nei giorni scorsi, appunto in occasione della ricorrenza, altri volumi e una serie di documenti, a circolazione interna, di e su Giovanni Agnelli.

