Grandissima adesione alla campagna Nastro Rosa promossa da LILT in collaborazione con l’Assessorato Pari opportunità del Comune di Alessandria.

In soli due giorni sono stati tutti prenotati gli oltre 100 posti disponibili, nel mese di ottobre, per la visita senologica gratuita.

Non ci si aspettava una così grande richiesta e LILT si sta organizzando per aggiungere nuove date. L’illuminazione del ponte Meier di rosa è servita per dare maggiore visibilità alla campagna ed attirare l’attenzione sull’importanza della prevenzione.

Si ricorda a tutte le donne che l’ambulatorio di senologia della LILT di Alessandria è attivo tutto l’anno, inoltre, presso le delegazioni LILT sul territorio provinciale, spesso si organizzano giornate di screening senologico.

Si ringrazia per la collaborazione la dott.ssa Canepa e il dr. Vecchio, nuovo Responsabile della Senologia e dell’Azienda Ospedaliera SS Antonio e Biagio per aver messo a disposizione della LILT di Alessandria la loro competenza e professionalità.