La storia è caratterizzata da scoperte ed intuizioni che hanno lasciato il segno. Come, ad esempio, il caso dei profumi che hanno radici molto profonde. La storia ci insegna infatti che già nella Mesopotamia e nell’Antico Egitto gli oli essenziali venissero impiegati nella pratica dell’imbalsamazione dei corpi, oli bruciati nei rituali perché c’era la credenza che il loro profumo sarebbe arrivato fino agli dei. Il termine “profumo” deriva dal latino per fumum, che significa “attraverso il fumo”, ma è grazie al Francese Medio che è diventato un termine così comune. Col passare del tempo il mercato dei profumi è stato migliorato ed arricchito da marchi storici, come ad esempio Lancôme, in grado di lanciare prodotti senza tempo.

Il marchio Lancôme

Il marchio Lancôme nasce il 21 febbraio 1935 grazie ad Armand Petitjean. All’epoca il fondatore di Lancôme aveva cinquant’anni, e diversi lavori nel suo bagaglio professionale, l’ultimo per Francois Coty, che lo iniziò alla sottile arte del profumiere, e che lasciò per creare il suo marchio. Il nome della maison deriva da quello di un castello nel dipartimento dell’Indre, chiamato Lancosme, eliminando la “s” e aggiungendo l’accento circonflesso. Un nome francese che tutti potessero pronunciare, scritto con l’accento circonflesso tipicamente francese.

Petitjean orchestrò la prima apparizione di Lancôme con grande maestria. Quello stesso anno, nel 1935, lanciò cinque nuove fragranze contemporaneamente, presentandole al mondo in apertura dell’Esposizione Universale di Bruxelles. Cinque fragranze che ebbero subito grande successo: Tropiques, Conquête, Kypre, Tendres Nuits, e Bocages. Il risultato del lancio fu eccellente per l’immagine di Lancôme; le cinque fragranze vinsero una doppia medaglia alla mostra di Bruxelles.

Il marchio Lancôme ha macinato successi su successi ed oggi è presente in 163 paesi ed è tra i brand beauty più venduti al mondo, merito dell’heritage della maison ma soprattutto del know-how e dell’expertise fornita da L’Oréal. La Maison ha mantenuto intatto lo spirito di innovazione, insito nel suo DNA, che negli anni si é amplificato e perfezionato grazie alle capacità e alle scoperte dei laboratori L’Oréal, e continua a portare avanti lo spirito di eleganza e ricercatezza francese, al cuore dell’identità del marchio.

Il profumo Lancôme Idôle Intense

Con gli anni il marchio Lancôme ha lanciato prodotti di assoluto valore. Oggi vogliamo parlarvi del profumo Lancôme Idôle Intense. Si tratta di una fragranza lanciata nel 2019 ed annunciata come rivoluzionaria. Lancôme Idole Intense è ispirato alla moderna generazione di donne che creano le loro stesse regole per il successo. Un anno dopo ne viene presentata una nuova versione sotto forma di Idôle L’Intense, descritto come un profumo più intenso e audace che nasce per lasciare “un’impronta unica”.

Creato sulla base di tre ingredienti, Idôle L’Intense enfatizza la naturale bellezza dei fiori. La rosa – un simbolo atemporale di Lancôme – è presente attraverso la dolce assoluta di rosa di Grasse e il fresco sentore verde dell’essenza di petali di rosa di Isparta. Il trio di gelsomino apporta una texture vellutata e lievi tonalità fruttate. La base “chypre bianca” combina due tipi di patchouli con cedro, legno di acacia e sandalo, il tutto smussato da vaniglia Bourbon del Madagascar.