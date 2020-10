Pubblichiamo la lettera aperta che alcune associazioni dei pendolari hanno inviato ai Sindaci del Basso Piemonte

Egregi Sindaci,

siete i rappresentanti e i portavoce di tutti i vostri concittadini, tra cui noi pendolari, che ogni

giorno ci muoviamo dal nostro territorio per lavorare o studiare in un’altra città, un’altra

provincia, un’altra regione.

Giorno dopo giorno ci ritroviamo con meno servizi, meno treni, ma con più costi e tempi di

percorrenza decisamente allungati.

I collegamenti ferroviari diminuiscono, quando non sono completamente eliminati, isolandoci

e costringendoci a percorsi difficili, tramite strade e autostrade che negli anni sono risultate

pericolose proprio come quando viene tragicamente a mancare un ponte o crolla la volta di

una galleria.

È paradossale, perché il nostro territorio si trova in una zona d’Italia con altissimi volumi di

transiti, con grosse arterie di comunicazione su cui passano importanti flussi di traffico

passeggeri e merci, che potrebbero essere un volano per arricchire il nostro territorio di servizi,

ma invece, in realtà, lo stanno impoverendo!

Noi cittadini pendolari del Piemonte e della Liguria ci stiamo confrontando, perché l’unione fa

la forza e riteniamo che la forza delle nostre idee possa trovare soluzioni concrete solo con il

supporto attivo e costante dei nostri Sindaci.

Ecco chi siamo: