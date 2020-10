Per il mese di ottobre sono molte le novità librarie a disposizione dei giovani avventori della Biblioteca delle Ragazzi e dei Ragazzi Emanuele Luzzati. Nella propria sede del Castello del Monferrato, gli operatori hanno allestito anche uno spazio per esporle farle conoscere.

Per questa seconda metà di ottobre uno dei temi esposti sarà la “Lettura green”, con libri per tutte le età di diverse case editrici sui tanti argomenti d’attualità legati a clima, inquinamento, ambiente, animali, terra e molto altro per sensibilizzare il piccolo pubblico a questi grandi problemi.

Oltre ai “libri verdi” si troveranno le molte novità di narrativa acquistate e a tema Halloween, che sarà festeggiato con laboratori creativi e festa conclusiva da brivido proprio il 31 ottobre alle 21,00 con Tutto ha inizioooooo… a cura del Collettivo Teatrale, nella ex cappella del Castello (posti già tutti esauriti).

Sulla pagina della Biblioteca Luzzati (www.comune.casale-monferrato.al.it/biblioteca-ragazzi) sono pubblicati tutti i titoli delle novità esposte, libri che potranno essere prenotati per telefono (0142-444308, 302) o con e-mail biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it e ritirati, previo appuntamento, negli orari di apertura della biblioteca.