Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Il Vescovo, i confratelli nel Sacerdozio e tutta la Comunità Diocesana, assicurano la loro preghiera e il loro sostegno a don Marco in questo momento di prova.

Don Marco Camillo Visconti, parroco di Valle San Bartolomeo, Valmadonna, Pietra Marazzi, Montecastello e Pavone è attualmente ricoverato nell’ospedale di Alessandria dopo essere risultato positivo al Covid-19. Sono in corso gli accertamenti previsti da parte degli organismi incaricati che includono anche il tracciamento e le verifiche dei contatti a rischio.

Ad Alessandria Don Marco Camillo Visconti ricoverato per Covid