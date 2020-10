In base alle indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale, nelle ultime settimane la Polizia Municipale ha effettuato una serie di servizi in orario serale e notturno. I controlli, svolti in collaborazione con le altre forze di Polizia (in particolare l’Arma dei Carabinieri, la Questura di Alessandria e la Guardia di Finanza), hanno riguardato l’intero territorio comunale. Particolare attenzione è stata rivolta ad alcune zone del centro storico come via Roma, salita Ravazzano, Galleria Perelli, e alla verifica puntuale di alcuni pubblici esercizi dove è stato segnalato il formarsi di assembramenti.

Durante l’attività di controllo sono state accertate violazioni alla vigente normativa ed elevati i relativi verbali. In particolare, durante un controllo svolto congiuntamente con personale della Questura di Alessandria, all’interno di un pubblico esercizio sono state sorprese numerose persone intente al ballo con conseguente assembramento. Sono stati elevati verbali sia per violazione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza attinente la mancanza di autorizzazione per il ballo, sia per violazione alle norme anticovid.

L’attività di controllo, conseguente anche alla recente ordinanza comunale che vieta la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 21 alle 8, proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di accrescere la sicurezza urbana attraverso una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine nelle varie zone della città