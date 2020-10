Ricerca per:

Per quanto riguarda le province AL scala una posizione e sale e allo 0,35% come percentuale tra positivi e abitanti prima è sempre la provincia di Cuneo con lo 0,51%. Ultima Verbania 0,14 di seguito la tabella

Questa diversità di sei unità non si capisce ma potrebbe essere spiegata col fatto che i dati del Comune di Alessandria riguardano tutti i residenti del Comune di Tortona ricoverati su tutto il territorio nazionale mentre quelli diffusi dal Sindaco riguardano il numero di Tortonesi affetti da Covid ma residenti effettivamente in città.

Dati contrastanti però perché in base al quelli ufficiali diramati dal Comune di Tortona ieri sera il numero di cittadini positivi sono 34 mentre secondo i dati raccolti dal Comune di Alessandria sono 40.

Alessandria diventa la prima città della provincia con la percentuale di cittadini positivi al Covid-19 per numero di abitanti che è lo 0,35%.

Alessandria è la città col tasso più alto di positivi al Covid in rapporto alla popolazione