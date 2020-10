Venerdì 23 ottobre ore due: in un’azienda alla periferia di Tortona dove si costruiscono attrezzature e la lavorazione prosegue anche nelle ore notturne, forse a causa di un corto circuito, scoppia un incendio in una macchina dove stanno lavorando alcuni operai.

L’allarme è immediato è sul posto si recano immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona ma gli operai non stanno certo con le mani in mano e mentre attendono l’arrivo dei pompieri iniziano a spegnere l’incendio come possono gettando dell’acqua sulle le fiamme.

Poi con l’arrivo dei Vigili del Fuoco tutto si risolve entro breve tempo coi pompieri che riportano la situazione alla normalità e i danni saranno meno di quelli che potevano verificarsi grazie anche al provvidenziale intervento degli operai che non si sono persi d’animo e hanno agito.

La conta è ancora da fare e il lavoro è stato momentaneamente sospeso, ma per fortuna, a quanto è dato di sapere, nessun operaio ha riportato lesioni ed è questo in fondo, quello che conta.