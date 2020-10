I disagi per gli abitanti di via Arzani, via F.lli Pepe, e dintorni (inevitabili quando si migliora la tenuta di un acquedotto con lavori di manutenzione) sono quasi finiti: si stanno avviando verso la conclusione, infatti, i lavori disposti da Gestione Acqua nella parte nord di Tortona per migliorare l’erogazione dell’acqua potabile.

Via Arzani parzialmente chiusa al traffico da un paio di settimane verrà riaperta fra circa un settimana quando si concluderanno appunto, i lavori di manutenzione.

Durante gli interventi effettuati giornalmente si sono verificate parziali interruzioni dell’erogazione dell’acqua potabile ma Gestione Acqua ha sempre provveduto ad avvisare gli abitanti della zona mediante affissione all’esterno dei condomini e in tutta la zona di appositi avvisi.