Torino Jazz Festival Piemonte arriva in provincia di Alessandria. La forte volontà di sanare la ferita inferta dall’improvvisa interruzione di marzo ha reso possibile riallestire in tempi record un festival che invade tutte le province della regione Piemonte con 17 concerti in 13 Comuni del Piemonte coinvolgendo oltre 40 artisti. Una line up ricca che porta al pubblico delle province un ampio numero di concerti, che si apre a nuovi jazz club e collabora con le amministrazioni comunali alla scoperta di spazi non usualmente adibiti all’ascolto della musica.

In cartellone inediti intrecci tra culture sonore differenti e musicisti versatili e innovatori: al teatro storico di Novi Ligure, si danno appuntamento l’approccio scanzonato della Banda Osiris e il blasone internazionale di Fabrizio Bosso, per una serata ricca di colpi di scena (9 ottobre).

A Valenza è l’occasione per rendere omaggio alla tradizione jazz: il pianista italiano Paolo Alderighi e la pianista americana Stephanie Trick presentano un progetto a quattro mani dedicato al jazz classico (10 ottobre);

Al Teatro Parvum di Alessandria Just Friends Quartet presenta pezzi tratti dai repertori di musicisti famosissimi come Carla Bley e Charlie Haden e di altri meno noti (16 ottobre)

“La Fondazione Piemonte dal Vivo si è prodigata in questi mesi per il riallestimento del Torino Jazz Festival Piemonte, senza far mancare al proprio pubblico la possibilità di accedere a contenuti digitali realizzati ad hoc durante la fase acuta dell’emergenza sanitaria, a partire dalla serie No panic, that’s Jazz che ha coperto per intero il periodo del lockdown. Siamo dunque felici di poter garantire

nuovamente la realizzazione del Festival in presenza, che potrà ricucire felicemente la relazione tra gli artisti in programma e la comunità piemontese della musica afroamericana”, dichiara Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA. I CONCERTI E LE INFO DI BIGLIETTERIA

9 ottobre ore 21

Teatro Paolo Giacometti| Novi Ligure (AL)

Posto non numerato intero € 17

ridotto € 14,00 (under 25 anni e over 60 anni e convenzioni)

Prevendita Centro Comunale di Cultura “G. CAPURRO” – Biblioteca Civica, via G. Marconi, 66 Novi Ligure. Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30

on line su comune.noviligure.al.it (on line non sarà possibile pagare con voucher). Informazioni 0143/76246, biglietteria.teatro@comune.noviligure.al.it

B&B – FABRIZIO BOSSO, JULIAN OLIVER MAZZARIELLO E BANDA OSIRIS IN CONCERTO

Tandem Fabrizio Bosso,Tromba , Julian Oliver Mazzariello, Pianoforte

Banda Osiris

Sandro Berti (mandolino, chitarra, violino, trombone), Gianluigi Carlone (voce, sax, flauto)

Roberto Carlone (trombone, basso, tastiere); Giancarlo Macrì (percussioni, batteria, bassotuba)

CONSORZIO PIEMONTE JAZZ

Partecipare a un festival jazz per Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello è la naturale conseguenza delle proprie azioni, per la Banda Osiris no. Rappresentare la musica in modo ironico e divertente per la Banda Osiris è la norma, per Fabrizio Bosso no. Insieme hanno deciso di aprire un B&B (Bosso&Banda Osiris) per incrociare i due percorsi; Bosso che cercherà, confortato da Mazzariello, di stare dentro i canoni del linguaggio jazzistico e la Banda che cercherà con perseveranza di portarli fuori dal seminato. Ma anche viceversa.

________________________

10 ottobre ore 21.15

Teatro Sociale| Valenza (AL)

Biglietto unico €15

Prevendita presso il Teatro Sociale di Valenza dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12.30 | online su vivaticket.it| Informazioni biglietteria@valenzateatro.it 0131/920154

PAOLO ALDERIGHI & STEPHANIE TRICK DOUBLE TRIO

From Stride Piano to Swing

Paolo Alderighi e Stephanie Trick- pianoforte a quattro mani

Roberto Piccolo – contrabbasso

Nicola Stranieri- batteria

ASSOCIAZIONE AMICI DEL JAZZ DI VALENZA

Da circa dieci anni il pianista italiano Paolo Alderighi e la pianista americana Stephanie Trick lavorano ad un progetto a quattro mani dedicato al jazz classico.

Il programma musicale prevede un repertorio vario per un concerto all’insegna della vivacità e della freschezza del jazz tradizionale, senza rinunciare ad arrangiamenti e sonorità più sofisticate.

______________________

16 ottobre ore 21

Teatro Parvum |Alessandria

Biglietto unico: €10 | Per prenotazioni alessandriajazzclub@libero.it

JUST FRIENDS QUARTET

Giampaolo Casati, tromba

Emanuele Sartoris, pianoforte

Dino Cerruti, contrabbasso

Leonardo Saracino, batteria

ARSIS Associazione musicale

Il Just Friends Quartet nasce nel 2018 nell’ambito dei seminari estivi svolti presso il comune di Paroldo; la formazione si è esibita in situazioni di svariata natura, spesso ospitando altri musicisti e proponendo repertori di generi diversi pur mantenendo le peculiarità del quartetto. In occasione del concerto del 16 ottobre la formazione propone un repertorio composto da brani di diversa estrazione stilistica che ben rappresenta la personalità dei quattro componenti del gruppo. Le composizioni originali presentate in questo contesto sono tratte dal repertorio di musicisti diversi, alcuni famosissimi come Carla Bley e Charlie Haden altri meno noti al grande pubblico come il pianista Mario Bellavista oltre ad alcuni originali di Sartoris e Casati.

TJF Piemonte è stato realizzato anche grazie alla collaborazione dei partner locali:

Alessandria Jazz Club – Associazione Amici Del Jazz di Valenza – Blueroom -Officina Teatrale Anacoleti – Istituto Musicale Città Di Rivoli -– Associazione Culturale Artexe – La Finestra sul Lago -Inpoetica – Moncalieri Jazz – Novarajazz – Opificiodellarte