I piccoli negozi e la ‘resilienza’ di fronte all’emergenza Covid. E’ questa la lezione che arriva da Giada Sparacino, che meno di un anno fa ha deciso di cambiare vita, lanciandosi in una nuova avventura ed aprendo un’attività commerciale in un borgo di poco più di 400 abitanti: Coniolo, in provincia di Alessandria.

E’ nata così “La Bottega in collina”, specializzata in prodotti agroalimentari con un occhio di riguardo per gli alimenti biologici, il chilometro 0 e le tradizioni locali.

“Circa un anno fa – spiega Giada Sparacino – ho dovuto lasciare il mio vecchio lavoro. Mi si è presentata questa opportunità, che ho deciso di cogliere al volo. I piccoli paese del nostro entroterra negli ultimi decenni hanno sofferto moltissimo a causa del progressivo spopolamento e della fuga dei giovani. Una situazione complicata ulteriormente dall’emergenza Covid. Aprire un negozio in una realtà così piccola è anche un modo per cercare di invertire la tendenza e portare nuovi servizi ed opportunità alle persone che ancora abitano in queste zone”.

La Bottega in collina è caratterizzata da una forte impronta ecologista, che si concretizza nella vendita di soluzioni e prodotti ecocompatibili, come ad esempio i detersivi naturali. Da qui nasce l’incontro con Verdevero (https://www.verdevero.it/detersivi-verdevero-negozi/), azienda di Vicenza specializzata nella produzione e vendita di detersivi naturali.

“Conoscevo Verdevero già da diversi anni: con dei bambini piccoli casi ho sempre prestato grande attenzione a cosa utilizzavo per il bucato – continua la Sparacino -. Al momento uno dei miei obiettivi è promuovere la cultura dell’ecodetergenza qui nella provincia di Alessandria: sono infatti convinta che le nostre abitudini come consumatori possano influire in maniera decisa sul miglioramento del mondo in cui viviamo”.