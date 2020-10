Ieri sera, lunedì 27 ottobre, si è svolto il Consiglio comunale a Tortona, il primo effettuato completamente in modalità “da remoto” cioé non in presenza anche se Presidente del Consiglio, Sindaco, vice, segretario comunale e alcuni consiglieri seppur in stanze diverse si trovavano all’interno del municipio.

Erano assenti (giustificati) il Consigliere Giuseppe Cuniolo e gli Assessori Marzia Damiani e Luigi Bonetti.



All’inizio della seduta il Presidente del Consiglio Giovanni Ferrari Cuniolo ha accolto la richiesta inviata tramite lettera del Consigliere Federico Mattirolo di osservare un minuto di silenzio in memoria di Samuel Paty insegnante di scuola francese, ucciso alcune settimane fa a causa dei suoi insegnamenti improntati alla libertà di espressione e in difesa dei principi libertari della democrazia.



E’ seguita la verifica dello stato di attuazione e nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, illustrata dal Sindaco, con intervento dell’Assessore Mario Galvani per la parte riguardante l’aggiornamento del piano triennale dei lavori pubblici. Il documento è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza e contrario della minoranza

Approvata con i voti favorevoli della maggioranza e contrari dell’opposizione anche la variazione del bilancio di previsione (per lo più incentrata sugli interventi dovuti al contrasto dell’emergenza Covid-19) illustrata dall’assessore Anna Acerbi.

Il Consiglio ha anche approvato con i voti della maggioranza e l’astensione dei Consiglieri di opposizione il riconoscimento di un debito fuori bilancio, illustrato dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Galvani.

Il Presidente del Consiglio ha illustrato le novità principali già approvate della Commissione Statuto e Regolamenti al termine di diverse riunioni, di cui tratteremo in un articolo a parte così come altri argomenti discussi nel corso della serata che meritano uno spazio a parte e non di essere inglobati in questo articolo .