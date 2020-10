Ricerca per:

Successivamente rintracciato dai Carabinieri di Sale presso la propria abitazione, veniva denunciato per danneggiamento aggravato e sanzionato amministrativamente per avere utilizzato il veicolo nonostante un provvedimento di sospensione della patente di guida.

I Carabinieri di Viguzzolo hanno denunciato per danneggiamento aggravato un 60enne, che, a bordo della propria autovettura, raggiungeva l’abitazione dell’ex convivente, con la quale aveva da poco interrotto un rapporto affettivo e temporaneamente ospitata dalla figlia, e colpiva volontariamente con il veicolo il cancello di recinzione esterna, allontanandosi prima dell’intervento dei Carabinieri.

Da Sale a Viguzzolo per andare a sbattere contro il cancello della ex: multato e denunciato