Cosa deve fare un genitore quando l’autorità sanitaria (ASL) mette in quarantena il figlio minore di 14 anni a seguito di contatto nella scuola? Prima di tutto il genitore avrà diritto ad accedere al lavoro agile, se non fosse possibile potrà richiedere il congedo Covid-19 retribuito dall’Inps al 50%. Il congedo può essere fruito alternativamente da uno o dall’altro genitore, purchè convivente con il figlio, e può essere utilizzato in caso di ulteriori quarantene disposte per lo stesso figlio o altri figli, nei periodi dal 9 settembre al 31 dicembre 2020.

Il congedo Covid-19 è compatibile con: malattia dell’altro genitore; congedo maternità/paternità dell’altro genitore per un figlio diverso da quello per cui si fruisce del congedo; fruizione di ferie, aspettativa non retribuita, permessi 104 dell’altro genitore; inabilità e pensione di invalidità dell’altro genitore.

Il congedo Covid-19 è incompatibile con: il lavoro agile del richiedente o dell’altro genitore; il congedo parentale e riposi giornalieri dell’altro genitore, usufruiti per lo stesso figlio per cui si chiede il congedo Covid-19; part-time e lavoro intermittente da parte dell’altro genitore; fruizione di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dell’altro genitore convivente.

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni:

Sede Provinciale di ALESSANDRIA

Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria

Tel. 0131/25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO

Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato

Tel. 0142/41.87.11

Sede Zonale di TORTONA

Via Emilia 244 -15057 Tortona

Tel. 0131/81.21.91

Sede Zonale di NOVI LIGURE

Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure

Tel. 0143/74.66.97

Segretariato Sociale di VALENZA

c/o Comunità Parrocchiale

Via Pellizari 1 -15048 Valenza

Tel. 0131/94.34.04

Segretariato Sociale di ACQUI TERME

Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme

Tel. 0131.25.10.91